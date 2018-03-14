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"مراكز الاتصالات": نستهدف ابتكار خدمات جديدة لكل أفراد المجتمع

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:39 م
"مراكز الاتصالات": نستهدف ابتكار خدمات جديدة لكل أفراد المجتمع اجتماع سابق لشعبة مراكز الاتصالات - أرشيفية





كتبت: هبة السيد
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فاز وليد خليفة برئاسة شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا لمدة أربعة أعوام قادمة واختيار هيئة المكتب التنفيذى للشعبة كريم خيرى نائب أول وعبد القادر عبد المجيد نائب ثانى ومحمد سعيد سكرتير عام الشعبة.

وقال وليد خليفة عقب فوزه بالانتخابات: إن منهجه هو اتباع جميع السبل العلمية والرقمية لابتكار خدمات تكنولوجية جديدة تستهدف ابتكار خدمات تكنولوجية جديدة وأن تكون تلك الخدمات يحتاجها كافة قطاعات المجتمع من الأفراد والمؤسسات والحكومة.

وأضاف أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة ان تكون للشعبة خدمات تمتلكها لتقديمها للمجتمع المصرى بدلا من بيع خدمات الغير طوال السنين الماضية، مشيرا إلى أن أول ما سيقوم به هو تغيير اسم الشعبة الى شعبة مقدمى خدمات الاتصالات بدلا من شعبة اصحاب مراكز الاتصالات، معللا ذلك بان مراكز الاتصالات ليس لها وجود الان فى الشارع المصرى وان مراكز الاتصالات مصطلح يطلق على مقدمى خدمة العملاء وليس مقدمى خدمات الاتصالات.

من جانبه اكد ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات السابق انه سيقدم كل الدعم للمجلس الجديد للحرص على تقديم خدمات جديدة لمراكز الاتصالات.


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