video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مد فترة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالوادى الجديد 3 أشهر أخرى

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:52 م
مد فترة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالوادى الجديد 3 أشهر أخرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،مد الفترة المحددة لتقديم طلبات تقنين الأراضي وضع اليد بالمحافظه لمدة ثلاثه اشهر جاء ذلك بناء على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية .

وقال الزملوط، فى بيان له اليوم الأربعاء،أنه تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنه 2017 بشأن بعض القواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14/3/2018 واتخاذ جميع الإجراءات لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن .

وشدد محافظ الوادي الجديد على سرعة الانتهاء من تقنين كافه الأراضي المملوكة للدولة في المواعيد المحددة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد : إنفاق الدولة على تنمية المحافظة يتجاوز 60 مليار جنيه

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

مركز بلاط

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة