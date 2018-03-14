مد فترة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالوادى الجديد 3 أشهر أخرى







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،مد الفترة المحددة لتقديم طلبات تقنين الأراضي وضع اليد بالمحافظه لمدة ثلاثه اشهر جاء ذلك بناء على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية .

وقال الزملوط، فى بيان له اليوم الأربعاء،أنه تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنه 2017 بشأن بعض القواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14/3/2018 واتخاذ جميع الإجراءات لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن .

وشدد محافظ الوادي الجديد على سرعة الانتهاء من تقنين كافه الأراضي المملوكة للدولة في المواعيد المحددة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية