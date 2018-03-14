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مد أجل الحكم على وكيل "كيا مصر" لاتهامه بالاستيلاء على ملايين الدولارات للغد

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:27 م
مد أجل الحكم على وكيل "كيا مصر" لاتهامه بالاستيلاء على ملايين الدولارات للغد محكمة - أرشيفية





كتب أحمد حسنى
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 مدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدى حسين، أجل الحكم على رجل الأعمال وليد توفيق وكيل شركة كيا موتورز إيجيبت، فى اتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من بنك مصر، و4 ملايين دولار من بنك قناة السويس لجلسة الغد 15 مارس لاستكمال المداولة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى، وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهم جرائم الاستيلاء علي أموال البنوك، حيث حصل على قروض من بنك مصر وبنك قناة السويس مقابل شيكات ولم يتم سدادها، كما تم فى الاتفاق، وحاولت البنوك التواصل مع رجل الأعمال وليد توفيق أكثر من مرة لعقد جدولة وتسوية المديونية، التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق بينهما، لكنه تهرب ولم يلتزم بالاتفاق.

ورفع بنك مصر منذ عدة أشهر دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد المتهم تطالبه فيها بسداد 149 مليون جنيه مديونية مستحقة وعوائد بواقع 15% مصروفات حتى إتمام السداد.

وقضى تقرير الخبير الحسابى والمحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد نحو 34.6 مليون جنيه فقط لصالح البنك.

 

 

 

 


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