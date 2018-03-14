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مدير المتحف المصرى الكبير: نتوقع 10 آلاف زائر يومياً

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:11 م
مدير المتحف المصرى الكبير: نتوقع 10 آلاف زائر يومياً الدكتور طارق توفيق مدير المتحف المصرى الكبير





كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور طارق توفيق، مدير المتحف المصرى الكبير، إن افتتاح المرحلة الأولى من المتحف قبل نهاية عام 2018، مشيراً إلى أنه يتوقع مبدئياً أن يصل عدد زوار المتحف إلى 10 آلاف زائر يومياً.

وأضاف توفيق، خلال لقائه ببرنامج "بين السطور"، على فضائية "ON Live"، مع الإعلامية أمانى الخياط، أن المتحف يقدم فرص عمل كثيرة جداً ترتقى بمستوى حياة القاطنين حول المكان، لافتاً إلى أن هناك اهتماما كبيرا بتخطيط المشروع وتنفيذه، لتدارك ما كان يتم انتقاده فى متحف التحرير، موضحاً أن متحف التحرير من أقدم الأبنية.

وذكر أن المتحف المصرى الكبير، سيكون متحف القرن الواحد والعشرين بما كل ما يعنيه ذلك من استخدام تقنية حديثة، وتفاعلية، ووسائل الإضاءة الحديثة، التى تتيح للقطعة الأثرية مساحة كافية من العرض المتحفى، وشرح ببطاقات عرض أو وسائل تطبيقات على الهاتف المحمول، وبأساليب حديثة تتيح للسائح زيارة ممتعة ومفيدة علمياً.

 

 

 


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