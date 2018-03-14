مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين يتابع تدريبات الترقى لمعلمى القاهرة







كتب - محمود طه حسين

أجرى الدكتور صلاح الدين غنيم، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين جولة لمتابعة قاعات تدريبات الترقى لمعلمى القاهرة على بنك المعرفة وبحوث الفعل، يرافقه حنان عبد الباقى مدير فرع الأكاديمية بالقاهرة، وهالة أحمد مدير إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، وأيمن فوزى محمد بالمكتب الفنى لمدير الأكاديمية.

وزار "غنيم" مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة 12 التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، بإجمالى (32) متدربًا للترقى، مشيدًا بانتظام سير التدريبات، وقام بمناقشة المتدربين فى تفعيل الحساب الخاص ببنك المعرفة ومدى الاستفادة منه.

كما قام غنيم بزيارة لمركز العلوم الاستكشافى بحدائق القبة لبحث سبل التعاون المثمر بين الأكاديمية المهنية للمعلمين و مراكز العلوم الاستكشافية وكان فى استقباله عبير العراقى مدير عام المراكز الاستكشافية.

وفى سياق آخر، افتتح الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورشة العمل التى عُقدت مع موجهى عموم تنمية مادة الدراسات الاجتماعية، والتى أعدتها ونظمتها الإدارة العامة لتنمية مادة الدراسات الاجتماعية تحت إشراف محمود عطية مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.

وأشار حجازى خلال فعاليات الورشة إلى أهمية مادة الدراسات الاجتماعية خاصةً وأنها تستهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، مؤكدًا على ضرورة قيام موجهى عموم المادة بتدريب السادة الموجهين الأوائل والمعلمين على وضع أسئلة الامتحانات وربطها بتصنيف "بلوم" المعرفى.

كما حرص حجازى على استعراض جدول المواصفات، والتأكيد على الالتزام بوضع أسئلة الامتحانات فى ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التى أعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وأكد حجازى على أهمية إدراك الفروق الدقيقة بين أنواع التقويم وكيفية استخدامها فى تحقيق التغذية الراجعة وتحقيق نواتج التعلم ومهارات التفكير الناقد.

جدير بالذكر أن الوزارة قد حرصت على اختيار أفضل الخبراء التربويين لتدريب المستهدفين بورشة العمل، وتمثل ذلك فى اختيار الدكتور يحيى عطية سليمان أستاذ المناهج وطرق تدريس مادة التاريخ بجامعة عين شمس؛ والذى شارك فى تدريب المستهدفين على أهمية تناول قيم الانتماء والهوية والتسامح وقبول الآخر والتركيز عليها وربطها بالمناهج الدراسية، وكذا تدريب موجهى المادة على وضع أسئلة الامتحانات فى ضوء تصنيف " بلوم" المعرفى والمستويات المعرفية.

كما قامت الدكتورة سعاد محمد الفجال أستاذ المناهج وطرق تدريس مادة التاريخ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بتدريب المستهدفين على صياغة الأسئلة، وكيفية الاستخدام الأمثل لاستراتيجيات التدريس الحديثة.

وعلى هامش الورشة، تم عرض نماذج ناجحة من الجهود البارزة لعدد من الموجهين والمعلمين المتميزين من محافظتى بورسعيد، ودمياط ومنها إعداد بعض الكتب التفاعلية لمادتى التاريخ والجغرافيا، واستراتيجيات الجولات الافتراضية، والخرائط الذهنية والمعرفية.

وأوضح حجازى فى ختام أعمال الورشة أن الوزارة تواصل جهودها لتقديم الدعم التربوى الشامل للطلاب والطالبات خاصةً أبناء محافظة شمال سيناء فى ضوء ما تشهده المحافظة من أحداث راهنة على خلفية العملية الشاملة سيناء 2018، وأنه جارٍ حاليًا إرسال المناهج التفاعلية التى أعدتها الوزارة للمواد الدراسية المقررة على طلاب الثانوية العامة.