مدير أوقاف بورسعيد: لابد من رد الجميل للرئيس السيسى

مدير أوقاف بورسعيد: لابد من رد الجميل للرئيس السيسىالأربعاء، 14 مارس 2018 02:52 م
الشيخ صفوت نظير مدير عام أوقاف بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
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قال الشيخ صفوت نظير مدير عام أوقاف بورسعيد، إنه لابد من رد الجميل لرجل تحمل على عاتقه وطن كامل، وحقق إنجازات فى فترة وجيزة، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "عمال من أجل مصر"، أن الرئيس السيسى أطلق عدة مشروعات من شأنها الحفاظ على صحة الكبار والصغار، مثل مشروع الكشف عن فيروس سى ومعالجته.
وأكد مدير عام أوقاف بورسعيد، أن المشروعات كثيرة خلال هذه الفترة، ولابد من استكمالها والمضى قدما نحو البناء والتنمية .
يذكر أن حملة "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمراً تحت عنوان "عمال من أجل مصر"، بمشاركة مئات العمال بالمناطق الصناعية المختلفة داخل محافظة بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، ونائبا بورسعيد محمود حسين ، وأحمد فرغل .
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