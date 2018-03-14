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مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 64 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمحافظة

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:45 م
مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 64 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمحافظة اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج





سوهاج - محمود مقبول
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قال اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ 64 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المديرية المختلفة، وذلك بإشراف نواب المدير بكل القطاعات الشرطية.

 

ففى قسم شرطة طهطا تمكنت القوات من تأمين تنفيذ حكم قضائى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 743 إدارى القسم لسنة 2018.

 

وفى قسم شرطة جرجا تم تأمين تنفيذ 10 قرارات تعدٍ على منافع النيل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 633 إدارى القسم لسنة 2018 وفى قسم شرطة ثان سوهاج تم تنفيذ 3 أحكام وقرار قضائى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 946 إدارى القسم لسنة 2018.

 

واستكملت القوات أعمالها التأمينية بتأمين تنفيذ 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 9 قراريط و3 أسهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 926 إدارى مركز طهطا، وتم تأمين تنفيذ 29 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1049 إدارى مركز أخميم لسنة 2018.

 

وأنهت القوات أعمالها التأمينية لحالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بتأمين تنفيذ 10 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 7 قراريط و18 سهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 731 إدارى مركز جهينة وتأمين تنفيذ 6 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 4 قراريط و4 أسهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 483 إدارى مركز العسيرات.

 

وفى مركز شرطة دار السلام تمكنت القوات من تنفيذ 7 أحكام وقرارات قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1219 إدارى المركز لسنة 2018.

 

وأضاف مدير أمن سوهاج أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة التواجد الأمنى المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، تنفيذاً لخطة المديرية فى هذا الشأن لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومنافع النيل.


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