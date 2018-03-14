مدير أمن القاهرة يلتقى رئيس محكمة شمال بالعباسية لبحث الاستعداد للانتخابات

مدير أمن القاهرة يلتقى رئيس محكمة شمال بالعباسية لبحث الاستعداد للانتخاباتالأربعاء، 14 مارس 2018 12:13 م
اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة
كتب ــ عامر مصطفى
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وصل مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لعقد لقاء مع رئيس المحكمة فى إطار الاستعدادات الانتخابات الرئاسية بنطاق المحافظة.
ووصل اللواء خالد عبد العال إلى مقر المحكمة منذ قليل، بصحبة عدد من القيادات الأمنية، وكذلك نائب من ديوان عام محافظة القاهرة، والتقى رئيس المحكمة المستشار جمال السعداوى، داخل مكتبه.
جاء ذلك اللقاء فى إطار بحث سبل التنسيق استعدادا للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها أيام "26، 27، 28" مارس الجارى.
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