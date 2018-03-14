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مديرية طب بيطرى السويس تكثف جهودها لكشف أسباب ظهور النسانيس

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:37 م
مديرية طب بيطرى السويس تكثف جهودها لكشف أسباب ظهور النسانيس ظهور النسانيس بالحدائق





السويس- سيد نون
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كثف أطباء مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس جهودهم لكشف السبب وراء ظهور أعداد كثيرة من النسانيس داخل عدد من المناطق الزراعية والحدائق بالمحافظة، حيث تبين أن أشخاصا خطفوا عددا منها بعد ظهورها داخل الحي.

وظهرت داخل الحدائق بمدينة بورتوفيق بالسويس عدد من النسانيس بشكل مفاجئ، الامر الذى أثار دهشة السكان، كما ظهر عدد آخر داخل الأراضي الزراعية بحي الجناين التي تبحث عن الطعام داخل الأراضي الزراعية.

من ناحيتها، قالت الدكتورة عزيزة يوسف، مديرة الطب البيطري بالسويس، إننا رصدنا تواجد النسانيس داخل بعض الأراضي الزراعية بحي الجناين وداخل حدائق بمدينه بورتوفيق بالقرب من الميناء، وتواصلنا مع مسئولين بالميناء للتنسيق معهم من أجل الوصول إلي مصدر قدومها داخل المحافظة.

وأكدت عزيزة يوسف، أنه يوجد أطباء بيطريون أكدوا مشاهدة اشخاص داخل حي الجناين يقودون دراجات ناريه خطفوا عدد من النسانيس ولم يستطع الأطباء رصد أرقام اللوحات المعدنية الموجودة على الدراجات النارية.

وأشارت مديرية الطب البيطري، أننا بمجرد الوصول الي النسانيس سيتم فحصها عن طريق أطباء الطب البيطري حتي يتم الاطمئنان انها لا تحمل أمراضا من أي نوع، وهذا أمر مهم للغاية.

وقال فرج السيد، موظف من سكان مدينه بورتوفيق، اننا فوجئنا بالنسانيس متواجدة بالحدائق في مدينه بورتوفيق، خاصة تلك التي تقترب من الميناء البحري، مشيرين إلى انها ربما تكون هاربة من إحدى السفن ووصلت الي الحدائق.

 

1- نسناس
نسناس
2- ظهور النسانيس
 ظهور النسانيس
3- فحص النسانيس
 فحص النسانيس
 

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