مديرية أمن المنيا تجرى قرعة الحج لاختيار 363 حاجا غدا

مديرية أمن المنيا تجرى قرعة الحج لاختيار 363 حاجا غداالأربعاء، 14 مارس 2018 04:17 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار
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تجرى مديرية أمن المنيا قرعة الحج، غدا الخميس، بقاعة ديوان عام المحافظة لاختيار 363 حاجا بالقرعة بين 2152 متقدما من جميع مراكز المحافظة.
وقال اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إن القرعة تجرى بنظام الحاسب الآلى دون تدخل بشرى من خلال شاشات بروجيكتور أمام الحضور حرصا على الشفافية.
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