مديرية أمن الإسكندرية: 9744 مواطنا تقدموا لحج القرعة بالمحافظة

مديرية أمن الإسكندرية: 9744 مواطنا تقدموا لحج القرعة بالمحافظةالأربعاء، 14 مارس 2018 11:28 ص
حجاج - أرشيفيفة
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، أنه تقدم إلى حج القرعة 2018 بالمحافظة 9744 مواطنا، من خلال المنافذ الرسمية التى تم إعلانها من قبل وزارة الداخلية .
وأكد مصدر أمنى فى تصريحات له اليوم، أنه سيتم إجراء القرعة صباح غداً بالصالة المغطاه بنادى الإتحاد السكندرى بالإسكندرية، بحضور القيادات الأمنية بالمحافظة.
يذكر أن وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية، قد أعلنت عن التقدم لحج القرعة للعام الحالى 2018-1439، وتم الإعلان أيضا عن شروط التقديم والقبول فى قرعة الحج هذا العام، مما ييسر على المواطن أداء الشعيرة المقدسة، وضمان إقامة آمنة فى المملكة العربية والسعودية، وضمان العودة بسلام.
وتم فتح باب التقديم لحج القرعة فى العام الهجرى الحالى 1439 ، يوم السبت 9 مارس 2018 حتى الاعلان عن نتائج القرعة رسمياً.
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