مديرية أمن الإسكندرية تشن حملة على الأسواق وتضبط مواد غذائية فاسدة

مديرية أمن الإسكندرية تشن حملة على الأسواق وتضبط مواد غذائية فاسدةالأربعاء، 14 مارس 2018 11:45 ص
حملات تموينيه-ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية ، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة.
أسفرت الحملة عن ضبط م ا ع 55 سنة المدير المسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم العطارين بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية " منطقة غرب ووسط الدلتا " ، وحملة قطاع الخدمات بالمحافظة لمزاولته نشاط تجاري غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية ، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضُبط 112 عبوة مواد غذائية متنوعة، تحرر المحضر جنح قسم العطارين وجارى العرض على النيابة.
كما تم ضبط ع ر ع 30 سنة بائع منظفات ومبيدات حشرية بدائرة قسم شرطة الجمرك، لمزاولته نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري ، حيث يقوم بالإتجار في المبيدات الحشرية منتهية تاريخ الصلاحية ، وغير الصالحة للاستعمال ، وضبط 2100 عبوة مبيد حشري " قاتل للنمل " ، تحرر المحضر جنح قسم الجمرك وجارى العرض على النيابة .
وفى مجال مخالفات اشتراطات الصحة تم ضبط قضية عرض لحوم بلدية مكشوفة ، في مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب 7 عينات " دقيق بلدي – قمح – ردة ناعمة " لتحليها بمعامل وزارة التموين ، كما قامت حملة مكثفة بدائرة حي وسط بمعرفة ضباط الإدارة بالإشتراك مع الجهات المعنية "مفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية - مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية – مكتب العمل - التأمينات الاجتماعية رخص الأحياء " أسفرت عن ضبط 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية ، و محضرين عدم الإعلان عن الأسعار ،9 محاضر مخالفات أمن صناعي وتراخيص ، 6 محاضر مخالفات تأمينات.
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