مخزونات النفط الأمريكية تقفز 5 ملايين برميل الأسبوع الماضى







رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام خمسة ملايين برميل الأسبوع المنتهى في التاسع من مارس، لتصل إلى 430.93 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل.

وارتفعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 338 ألف برميل، مسجلة أول زيادة أسبوعية بعد انخفاضات على مدى 11 أسبوعاً متتالياً.

ووفقاً لبيانات إدارة المعلومات، زاد استهلاك مصافى التكرير من الخام بمقدار 432 ألف برميل يومياً مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي بمقدار نقطتين مئويتين.

وهبطت مخزونات البنزين 6.3 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضاً قدره 1.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 4.4 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل.