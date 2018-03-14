مخاطر الإدمان فى ندوة توعوية بهندسة شبين بجامعة المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

نظمت كلية الهندسة جامعة المنوفية ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان الصحية والنفسية والقانونية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة عزة لاشين عميد الكلية والدكتور محمود عبدالشافى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور اشرف زين الدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

استعرض الدكتور محمود التحيوى وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنوفية النواحى القانونية ومخاطر حيازة أو إحراز المواد المخدرة، مؤكدا أنه تم تغليظ العقوبة إلى الإعدام محذرا أبنائه الطلاب بتحرى الدقة والحذر من حمل أى عقار مخدر لعدم التعرض لمثل هذه الجرائم والخوض فى متاهة القانون والمحاكم، كما أضاف أن المواطن معروض للخضوع إلى تحليل الدم والبول فى اى وقت سواء فى السفر او المرور على كمين ، محذرا من أن جريمة التعاطى لا تقل عن جريمة الاتجار وذلك مع قانون العقوبات الجديد .

واستطردت الدكتورة نجوى حبيب مدرس بقسم الطب الشرعى والسموم بطب المنوفية متحدثة عن مخاطر الإدمان الصحية وما يسببه من فقدان للوعى وتغييب للعقل ودمار شامل لأجهزة الجسم، مشيرة إلى ان معظم الجرئم الاجتماعية التى نعيشها فى مجتمعاتنا الآن يكمن سببها فى تعاطى المخدرات ووقوع الجانى تحت تأثير المخدر السلبي، كما استعرضت أنواع المخدرات مؤكدة انها بجميع انواعها النباتية والمصنعة تؤثر على الكلى واجهزة الجسم المختلفة ولا يقتصر علاج الادمان على التوقف عن التعاطى وسحب المخدر والسموم من الجسم ولكن العلاج يكمن فى استمرارية التوقف وعدم الرجوع للمخدر مرة اخرى وإعادة تأهيل المريض وخضوعه لعلاج سلوكى ونفسى ويقع العبء الاكبر على الاسرة والمجتمع والاعلام .

شارك فى تنظيم الندوة الدكتورة ايمان شكر مدرس بكلية التمريض ومنسق الندوة والدكتورة مها التونى الاستاذ المساعد بهندسة الكيمياء قسم علوم اساسية هندسية وحضر الندوة لفيف من اساتذة الكلية وعدد من طلاب وطالبات الكلية.