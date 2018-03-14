محمد نبيل غنايم: الله ساق لنا السيسى لإنقاذ الوطن

محمد نبيل غنايم: الله ساق لنا السيسى لإنقاذ الوطنالأربعاء، 14 مارس 2018 03:11 م
الدكتور محمد نبيل غنايم
بورسعيد - محمد عزام
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قال الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة إن الله ساق لنا الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنقاذ هذا الوطن من المجهول.
وأضاف غنايم، خلال كلمته بمؤتمر "عمال من أجل مصر"، المنعقد بالمركز الثقافى فى محافظة بورسعيد وتنظمه حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بحضور مئات من عمال بورسعيد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، أن الرئيس السيسى يقوم بتنمية مصر بأسرع ما يكون.
وأوضح أنه لابد من مشاركتنا جميعا فى الانتخابات الرئاسية 2018 من أجل استكمال مسيرة التنمية والقضاء على الإرهاب والمجهول الذى أضاع أمم بجوارنا.
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