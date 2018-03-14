محمد فريد خميس: الجيش حمى مصر من مصير دول أخرى.. والقيادة تصنع غدا أفضل







كتب وائل ربيعى

قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، إن مصر لم تصبح مثل دول أخرى عانت من الحروب والصراعات العنيفة، لأن القوات المسلحة استطاعت حمايتها من هذا المصير، متسائلا: "يا شباب مصر ماذا ستقدمون للوطن؟"

وأضاف فريد خميس، فى كلمته بالملتقى العلمى والبحثى الذى تستضيفه الجامعة البريطانية الآن، حول علوم النانو تكنولوجى "قمة النانوتكنولوجى"، أن "الشباب سيعملون لغد أفضل من خلال الأبحاث والعلوم، لأن ما يحدث الآن من إنشاء معامل ومراكز أبحاث، يعود لإيمان القيادة الحالية بالشباب وعقولهم".

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، إلى أن الجامعة دشنت مركز النانو تكنولوجى، متابعا: "أمامنا \ريقان، الأول الاستفادة من إمكاناتنا، والثانى عدم الاستفادة"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع حماية مصر، ويعمل بجدية لصنع غد أفضل، وعلى الشباب حاليا التعاون فى ذلك لجعل الغد أفضل لهم وللوطن.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، إن الجامعة ما زالت تحتل المركز الأول بتصنيفQS للجامعات الخاصة فى مجال البحث العلمى، وذلك للعام الثانى على التوالى، متابعا: "اليوم نحقق نقلة نوعية بعهد جديد فى العلوم والأبحاث عبر مركز النانو تكنولوجى، والمركز سيكون منارة علمية جديدة".

ولفت رئيس الجامعة البريطانية، إلى أن هذا المركز يُعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، من حيث الإمكانات التقنية والفنية والمالية، فهو خدمة كمركز إشعاع بمصر والشرق الأوسط، بوجود خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مُرحبّا بكل الشراكات العلمية من العلماء المصريين.