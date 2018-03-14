"محلب" ومحافظ أسيوط يتفقدان مراحل العمل النهائية بقناطر أسيوط الجديدة







أسيوط - ضحا صالح

تفقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مراحل العمل النهائية بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية، والتى بلغت نسبة التنفيذ فيه 99%، يرافقه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والمستشار أمير سيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط.

يأتى ذلك على هامش زيارته لمحافظة أسيوط اليوم الأربعاء، للمشاركة فى أعمال مؤتمر "المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى فى مصر"، والذى نظمته جامعة أسيوط، بحضور اللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا.

واستعرض المهندس مجدى عباس مدير الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، والمهندس المقيم بالمشروع، مراحل تنفيذ المشروع وخطوات التنفيذ فى المراحل النهائية، ومقارنة بين القناطر القديمة والقناطر الجديدة، وزيادة امكانياتها لتتناسب مع الاحتياجات الحالية.

وأكد المهندس إبراهيم محلب على أهمية المشروعات القومية، والتى توليها القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتمام كبير، مشيرًا إلى أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة من المشروعات العظيمة، والتى سيتم افتتاحها خلال الأسابيع القادمة، ضمن سلسلة مشروعات مائية بقطاع القناطر والخزانات بوزارة الرى، ويجرى تنفيذ بعضها، منها مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وترعة الإبراهيمية وغيرها من المشاريع بمختلف المحافظات، لتحسين أحوال الرى والتوسع فى زراعة أراضى جديدة، مشيدًا بمعدلات الإنجاز فى المشروع وكفاءة المهندسين والعاملين بالمشروع.

وقال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، من أهم المشروعات القومية التى تم تنفيذها على نهر النيل، بتكلفة تعدت 6 مليارات جنيه، وتساهم فى رفع مستوى المعيشة بمنطقة المشروع، عن طريق توفير 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل تنفيذ المشروع، و300 فرصة عمل دائمة لتشغيل وصيانة المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه، وتحسين حالة الرى لمساحة مليون و650 ألف فدان على ترعة الإبراهيمية بـ 5 محافظات وهى (أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم.

وأكد مدير الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن المشروع يستهدف إحلال قناطر جديدة بدلًا من القديمة، التى انتهى عمرها الافتراضى لتلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الرى، بالإضافة الى توليد طاقة كهربائية تقدر بنحو 32 ميجاوات/ ساعة، وتوفير 100 مليون جنيه سنوياً قيمة الوقود اللازم لتوليد الطاقة نفسها من المحطات الحرارية، إضافة إلى تطوير الملاحة بإنشاء 2 هويس ملاحى يسمح كل منهما بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد، ويسمحان باستمرار الملاحة طوال العام، ويمكن استخدامها كمفيض لتمرير المياه فى حالات الطوارئ، وتم افتتاحهما للملاحة نهاية نوفمبر 2017 ، وتستهدف تسهيل الحركة المرورية بين غرب وشرق النيل عن طريق إنشاء كوبري علوي جديد حمولة 70 طناً بعرض إجمالى 19 مترًا.