محافظ كفر الشيخ يعتمد نتائج 81 تظلماً مقدمة من موظفى الدولة بالمحافظة

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتائج 81 تظلماً مقدمة من موظفى الدولة بالمحافظةالأربعاء، 14 مارس 2018 04:09 م
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيح اليوم الأربعاء ، نتيجة التظلمات المقدمة للمستشار وائل وفاء عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة بديوان عام المحافظة والتى تم الانتهاء من بحثها خلال شهر فبراير الماضى .
وأكد بيان لمحافظة كفر الشيخ أن نتيجة التظلمات أسفرت عن سحب موضوعى لـ 10 تظلمات وتخفيض الجزاء لـ 6 تظلمات ورفض 83 تظلم وحفظ 15 تظلم وعدم الاختصاص لـ 5 تظلمات بالإضافة إلى عدم قبول 7 تظلمات .
يأتي ذلك في إطار الاستجابة لمطالب الموظفين في كافة القطاعات، حيث يعد مفوض الدولة جهة محايدة للفصل في التظلمات المقدمة لديه، وتنوع الرأي القانوني بين تعديل الجزاءات أو سحبها، أو تقديم التعليل عنها، كما تضمنت رفض بعض التظلمات.
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