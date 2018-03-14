محافظ كفر الشيخ: وقف المزادات على المعدات المتهالكة وإصلاحها وإعادة تشغيلها







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أنه تم صيانة وإصلاح 5 جرارات ديزل، فى مشروع الورشة المركزية بالمحافظة، كانت متهالكة ومصيرها البيع فى الخردة بجنيهات، مما أعطى قيمة حقيقة لهذه المعدات بعد إصلاحها تقدر بمليون ونصف المليون جنيه، حيث تترواح أسعار الجرار الواحد زيرو مابين 300: 400 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،فى بيان له اليوم أنه سعيد بهذا المجهود الذى أعاد الحياة للمعدات المتهالكة التى كانت تقدر بالجنيهات، وأصبحت الآن تقدر قيمتها بالملايين، وتعد قيمة مضافة لتقدم خدمات أفضل للمواطنين، واستخدامها فى الأغراض المختلفة حيث دخلت الخدمة بعد أن كانت معدمة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم استحدث مشروع الورشة المركزية، الذى أنشأ فى عهده، لصيانة وإصلاح المعدات القديمة والمتهالكة، ودعم الوحدات المحلية ومنظومة النظافة بهذه المعدات، وبخاصة فى القرى بدلاً من تكهينها، وهذا ما قد وفر مبالغ مالية كبيرة كقيمة شراء معدات جديدة لنفس الغرض .

وقد استمع محافظ كفر الشيخ، إلى عرض من اللواء ممدوح السعيد، المشرف العام على المشروعات، عن مقايسة الإصلاح والتكاليف وكيف كانت حالة المعدات قبل صيانتها، ومراحل الصيانة والإصلاح المختلفة حتى التشغيل.

وأكد "السعيد" أن الورشة المركزية مشروع طموح هدفه الأول صيانة وإصلاح جميع المعدات الثقيلة، ومركبات قطاعات المحافظة بمختلف أنواعها، كصيانة دوريه وإجراء جميع أعمال الصيانة من ميكانيكا، وكهرباء، وسمكرة ودهانات، وشاسية، فضلاً عن إصلاح المعدات المتهالكة وتشغيلها، بدلاً من بيعها فى الخردة، والعمل جارى يومياً لتشغيل معدات أخرى.

وقد قرر محافظ كفر الشيخ وقف جميع المزادات على المعدات والمركبات القديمة المتهالكة، وإعادة إصلاحها وصيانتها وتشغيلها ودخولها الخدمة من جديد، ووقف شراء أى معدات جديدة إلا فى حالة الضرورة، وذلك للحفاظ على موارد الدولة، والمال العام وترشيد النفقات.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، لعدد من المعدات التى أجريت لها أعمال الصيانة والإصلاح، وقامت بتشغيلها الورشة المركزية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور المحاسب، محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الحميد قنديل، مدير عام مشروع الورشة المركزية، والقيادات التنفيذية .