محافظ سوهاج: 84 مؤتمرا شعبيا استضافتها مراكز المحافظة لدعم الرئيس السيسي







سوهاج -عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن مدن المحافظة وقراها ما زالت تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين على المؤتمرات الجماهيرية الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى أواخر مارس الجارى، مشيرا إلى أن عدد المؤتمرات التى شهدتها المحافظة حتى الآن تجاوز 84 مؤتمرا، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وكبار العُمد والمشايخ وعواقل العائلات وكل فئات المواطنين.

وفى سياق متصل، نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مساء أمس الثلاثاء، فى قاعة "جراند" بشارع سيتى، بحضور 5000 مواطن، وذلك بمشاركة النواب: ممدوح مقلد، وعلاء مازن، وأحمد نشأت منصور، وعبلة الهوارى، ومنال الجميل، وهبة هجرس، وهمام العادلى، وأحمد حلمى الشريف، وأحمد وائل المشنب، وحضور محمد البنا المدير التنفيذى لجمعية "من أجل مصر"، وعدد من رجال الدين، المسلمين والمسيحيين، وأطياف المجتمع السوهاجى.

وضمن فعاليات المؤتمر، قال النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن سوهاج، إن من المهم مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية بكثافة، باعتبار أنهم مستقبل هذا الوطن، وأن هناك مخططا خارجيا يستهدف شباب مصر عن طريق نشر المعلومات غير الحقيقية عن مؤسسات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأكد النائب علاء مازن، فى كلمته خلال المؤتمر، أن الحرب على مصر ليست حرب سلاح على الحدود، وإنما واحدة من حروب الجيل الرابع، تستهدف المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية، عبر نشر معلومات مختلقة وأخبار مغلوطة تهدف لهدم الدولة والنيل من أمنها واستقرارها.

وأشار النائب أحمد نشات منصور، إلى أن شباب مصر أصبحوا على الطريق الصحيح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت المناصب القيادية تنتظر إقبال الشباب عليها من خلال البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، ويجب حثهم على المشاركة المكثفة فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والنهوض بالدولة.

من جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى، إن السنوات الأربع الماضية من حكم الرئيس السيسي شهدت مشروعات قومية عملاقة فى كل المجالات، منها مشروع الضبعة النووى، والعاصمة الإدارية، وقناة السويس الجديدة، وغيرها من المشروعات، والجميع يتوقعون المزيد فى الفترة الرئاسية الثانية، مشيرة إلى أن النزول والمشاركة فى الانتخابات واجب على كل مواطن، بعد الإنجازات التى تحققت فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر.

ولفت محمد البنا، المدير التنفيذى لجمعية من أجل مصر، إلى أنه من خلال إقامة عديد من المؤتمرات الحاشدة فى مختلف المحافظات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكد أن السيسي هو الرجل المناسب لهذه الفترة العصيبة من عمر الوطن، وأنه على دراية كاملة بكل المشكلات والأزمات التى تشهدها البلاد، وقادر على تخطى الصعوبات والعبور بها لبر الأمان.

بدورها، قالت النائبة منال الجميل، إن مثل هذه المؤتمرات والحضور الجماهيرى الحاشد فيها، أكبر دليل على ثقة المواطنين فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقوم به من إجراءات لمحاربة الإرهاب والنهوض بمصر وتحقيق تنمية شاملة، وهناك عدد من المشروعات والإصلاحات التنموية التى أنجزها خلال الفترة الرئاسية الأولى، وما زال لديه الكثير لتحقيقه فى الفترة الثانية.

وشددت النائبة هبة هجرس، على أن المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، وبناء الأوطان يتم بمشاركه أبنائها، والبناء الصحيح للحياة السياسية يتم بمشاركة الجميع دون عزوف أو تكاسل، متابعة: "مشاركتنا ونزولنا ودعم الرئيس السيسي دعم لمصر المستقبل، وليس لشخص بعينه"، مشيدة بما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وهو القرار الذى أثلج صدور 12 مليونا من متحدىّ الإعاقة.

وأعرب المشاركون فى نهاية المؤتمر، عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، واستكمال المسيرة وبناء الوطن والقضاء على الإرهاب والمتطرفين، مؤكدين أهمية المشاركة فى الانتخابات بكل قوة، وبأعداد كبيرة، لتكون رسالة للعالم كله بالتحام الشعب المصرى وتماسكه، وملحمة وطنية للوقوف خلف الدولة والجيش، لخوض معركة التنمية والحرب على الإرهاب، والوقوف أمام قوى الشر والعدوان.