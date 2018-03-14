محافظ سوهاج يوافق على هدم وإعادة بناء كنيسة نهضة القداسة الإنجيلية بسفلاق







سوهاج – عمرو خلف

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على هدم وإعادة بناء كنيسة نهضة القداسة الإنجيلية بناحية سفلاق مركز ساقلتة، وضم قطعة أرض مجاورة لها من الناحية البحرية بمساحة 120 مترا بإجمالى 290 متر، وذلك بعد استخراج التصاريح اللازمة، وتحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة، ووفقًا للرسومات الهندسية المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، وبناء على الطلب المقدم من القس ميلاد كمال نادى المسئول عن الكنيسة .

وأكد المحافظ فى بيان له، على أهمية توفير الأجواء المناسبة والأماكن اللائقة لممارسة الشعائر الدينية بالمساجد أو الكنائس، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام التام بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لبناء أو إعادة بناء دور العبادة، وفقًا لما أقره الدستور المصرى، وأقرته الشريعة الإسلامية بحرية ممارسة الشعائر الدينية.

ويذكر أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، قررت هدم مبنى الكنيسة حتى منسوب سطح الأرض حرصًا على سلامة المصلين، على أن يتم الهدم وإعادة البناء تحت إشراف هندسى من الوحدة المحلية مع الحفاظ على المبانى المجاورة.