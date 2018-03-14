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الأربعاء، 14 مارس 2018 06:26 م
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محافظ سوهاج يعلن فوز إيفون حبيب غطاس بلقب الأم المثالية بالمحافظة

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:27 م
محافظ سوهاج يعلن فوز إيفون حبيب غطاس بلقب الأم المثالية بالمحافظة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج - عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فوز السيدة "إيفون حبيب لبيب غطاس" من مركز جرجا بالمركز الأول على مستوى المحافظة ضمن مسابقة أم المثالية، التى تنظمها محافظة سوهاج على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

 

وأوضح عبد المنعم، فى بيان له، أن اللجنة المعنية باختيار الأم المثالية لعام 2018 على مستوى المحافظة من بين المتقدمات للمسابقة استعرضت شروط الاختيار المحددة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى، التى تم تعميمها على جميع الإدارات والوحدات الاجتماعية، وكذلك طبقا للأسس والمعايير المرجحة عند اختيار الأم المثالية، وقد تم عرض الأسماء المتقدمة وسرد قصة كفاح الأمهات وما تحملته من مصاعب.

 

ومن جانبه قال محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن إن الأم المثالية صاحبة المركز الأول على المحافظة هى أرملة تبلغ 59 عاما، وتوفى زوجها بعد عام من زواجهما، وكانت فى الـ32 من عمرها، وترك لها ابنا وحيدا والذى تخرج من كلية العلوم ويعمل الآن كمدرس، وأضاف أنه سيتم تكريمها من رئيس الجمهورية فى حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية يوم 21 مارس الجارى الموافق ليوم عيد الأم.


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