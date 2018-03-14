محافظ سوهاج يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمحيط المتحف القومى







سوهاج – عمرو خلف

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على مسئولى الوحدة المحلية لحى شرق، بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير بمحيط متحف سوهاج الإقليمى، تمهيدًا لافتتاحه خلال عيد سوهاج القومى فى شهر أبريل المقبل.

جاء ذلك، خلال تفقده للأعمال التى تتم بمحيط المتحف من تركيب أعمدة إنارة حديثه، وتركيب بلدورات وأرصفة بمحيط المتحف والشوارع الجانبية، وجارى إعادة ترميم سور نادى المهندسين، بالإضافة إلى تطوير سور مبنى المجلس المحلى للمحافظة.

وأوضح المحافظ فى بيان له، أنه تم تشكيل لجنة من السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونقيب المهندسين بسوهاج ووكيل وزارة الإسكان، ورئيس حى شرق ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة التنسيق الحضارى بالديوان العام لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، بما يتناسب والطابع المعمارى والأثرى للمتحف، الذى يعد من أهم المزارات السياحية بسوهاج.

وأكد عبد المنعم، أن منطقة المتحف سوف تظهر بالمظهر الحضارى أمام زائرى المتحف من المصريين والأجانب، وأن الحلم سوف يتحقق قريبًا من خلال افتتاحه بعد سنوات تعثر فيها، وهذا إهداء إلى أبناء محافظة سوهاج بهدف تطوير المحافظة، وخلق فرص عمل من خلال وضع المتحف على برامج الأفواج السياحية التى تزور مصر.