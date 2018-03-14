محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشهدان حفل تخرج الدفعة 39 بإعلام كلية الآداب







سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة 39 بقسم إعلام كلية الآداب بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور فتوح خليل عميد الكلية، والدكتورة عزة عثمان رئيس قسم الإعلام، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والطلبة والطالبات.

وخلال كلمته أوضح أيمن عبد المنعم أن جامعة سوهاج هى مصدر التنمية بالمحافظة، وأحد المقومات الرئيسية للعمل الجماعى الناجح، مؤكدا أن الشباب هم أساس المستقبل القادم، ودعا الجميع لكى ينتفض خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى نرسم صورة إيجابية عن المشاركة السياسية، واختتم كلمته بحث الطلبة والطالبات على ضرورة التواصل مع الجامعة بعد التخرج، حتى يحدث الاستفادة المنشودة من كل الأطراف.

توجه فى البداية رئيس الجامعة بشكره وتقديره لكل من ساهم فى إنجاح العمل داخل كلية الآداب، ووعد خلال كلمته بإطلاق قناة تليفزيونية، وأخرى إذاعية جديدتين داخل القسم، وأكد أنه سوف يتم افتتاح كلية إعلام بالجامعة فى القريب العاجل، وحث الخريجين على التميز بالمصداقية والحيادية خلال تأدية عملهم الإعلامى، والوقوف صفا واحداً مع الوطن، مؤكدا الدور الصادق الذى قام به أولياء الأمور حتى وصل تلك الطلاب إلى هذا الحفل.

وأضاف عميد كلية الآداب أن هذا اليوم يظل عالقاً فى أذهان الخريجين، موضحا دور الإدارة الجامعية فى تذليل كل الصعاب، التل قد تعرقل سير العمل، وعدم تأخرها عن أى دعم قد يسير بالكلية إلى الأمام، موجهاً شكره إلى المحافظ ورئيس الجامعة على حضورهم حفل تخرج أبنائهم من الطلبة والطالبات.

وقالت الدكتورة عزة عثمان رئيس قسم الإعلام بالكلية إن الطلاب الخريجين يتميزون بعدة مهارات ومواهب يختلفون بها عن غيرهم ومؤهلين لسوق العمل، مشيرة الى أن قسم الإعلام بسوهاج يعد الأول على مستوى الجمهورية بعد كلية إعلام القاهرة، وتخرج منه 1600 عضو بنقابة الصحفيين.

جدير بالذكر أن الاحتفالية قد اختتمت بعدة عروض غنائية، قبل أن يتم تسليم شهادات التخرج للدفعة.