video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: قافلة طبية بقرية العيساوية بمركز أخميم الجمعة المقبلة

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:16 م
محافظ سوهاج: قافلة طبية بقرية العيساوية بمركز أخميم الجمعة المقبلة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج - عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتو رأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إقامة قافلة طبية بقرية العيساوية شرق بمركز أخميم يوم الجمعة 23 مارس، حيث تنظم القافلة كلية الصيدلة وجامعة سوهاج، بالتعاون ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وذلك فى إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن السوهاجى.

وأوضح المحافظ، فى بيان له،أن القافلة ستقدم الخدمة الطبية من إجراء الكشوفات والتحاليل والأشعة وصرف الأدوية بالمجان،وسيتم إحالة المرضى إلى مستشفي الجامعة والتي تتطلب حالتهم الصحية ذلك،وتضم القافلة نخبة من الأطباء والإخصائيين من المستشفي الجامعي في مختلف التخصصات.

وكلف عبد المنعم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح القافلة في الوصول إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين،موجها الشكر لجامعة سوهاج ، وكلية الصيدلة والقائمين علي القافلة لجهدهم المبذول والمشاركة الدائمة للمحافظة فيما تقدمه من خدمات مجتمعية وصحية للمواطنين،مؤكدا أن جامعة سوهاج هي قاطرة التنمية في المحافظة،ونأمل المزيد من التعاون بين المحافظة وجامعة سوهاج خلال المرحلة القادمة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة علي أرض سوهاج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: 84 مؤتمرا شعبيا استضافتها مراكز المحافظة لدعم الرئيس السيسي

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

محافظ سوهاج

قافله طبيه




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة