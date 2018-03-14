محافظ سوهاج: قافلة طبية بقرية العيساوية بمركز أخميم الجمعة المقبلة







سوهاج - عمرو خلف

أعلن الدكتو رأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إقامة قافلة طبية بقرية العيساوية شرق بمركز أخميم يوم الجمعة 23 مارس، حيث تنظم القافلة كلية الصيدلة وجامعة سوهاج، بالتعاون ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وذلك فى إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن السوهاجى.

وأوضح المحافظ، فى بيان له،أن القافلة ستقدم الخدمة الطبية من إجراء الكشوفات والتحاليل والأشعة وصرف الأدوية بالمجان،وسيتم إحالة المرضى إلى مستشفي الجامعة والتي تتطلب حالتهم الصحية ذلك،وتضم القافلة نخبة من الأطباء والإخصائيين من المستشفي الجامعي في مختلف التخصصات.

وكلف عبد المنعم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح القافلة في الوصول إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين،موجها الشكر لجامعة سوهاج ، وكلية الصيدلة والقائمين علي القافلة لجهدهم المبذول والمشاركة الدائمة للمحافظة فيما تقدمه من خدمات مجتمعية وصحية للمواطنين،مؤكدا أن جامعة سوهاج هي قاطرة التنمية في المحافظة،ونأمل المزيد من التعاون بين المحافظة وجامعة سوهاج خلال المرحلة القادمة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة علي أرض سوهاج.