محافظ سوهاج :حفل فنى احتفالا بزيارة وفد المانى للمحافظه

محافظ سوهاج :حفل فنى احتفالا بزيارة وفد المانى للمحافظهالأربعاء، 14 مارس 2018 01:21 ص
جانب من الاحتفال
سوهاج -عمرو خلف
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حضر الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج مساء اليوم فعاليات الحفل الفنى الذى اقامته المحافظة بالمسرح الرومانى بمدينة ناصر احتفالا بالوفد الالمانى الذى وصل المحافظة اليوم على متن احدى البواخر السياحية، والمكون من 96 سائح لزيارة المعالم الاثرية بالمحافظة.
و ذلك بحضور اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، والدكتورأحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والنائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب ،والنائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المراة ذات الاعاقة بالمجلس القومى للمراة ،وعدد من القيادات التنفيذية ،والامنية والشعبية، وعمداء الكليات و طلاب الجامعة .
بدء الحفل بالسلام الجمهورى , ثم كلمة ترحيب بالوفد السياحى باللغة الالمانية , تلتها مجموعة من العروض الفنية التى تعبر عن التراث الثقافى لمحافظة سوهاج وسط تفاعل كبير من الوفد الساحى الالمانى , بالاضافة لعرض فيلم تسجيلى عن تاريخ محافظة سوهاج واهم ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية واثرية .
و حرص اعضاء الوفد السياحى على تقديم الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال , معبرين عن سعادتهم بالتواجد فى محافظة سوهاج وزيارة معالمها الاثرية , واشادوا بالمظهر الحضارى اللائق الذى تبدوا عليه شوارع وميادين المحافظة .
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