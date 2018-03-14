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محافظ دمياط يناقش مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات تنفيذ برامج لإعداد الكوادر

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:25 م
محافظ دمياط يناقش مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات تنفيذ برامج لإعداد الكوادر جانب من الاجتماع





دمياط - معتز الشربينى
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة أوجه التعاون مع المعهد، لتنفيذ برامج لإعداد المدربين والكوادر فى البرامج التخصصية لتكنولوجيا المعلومات، متمثلة فى الدورة التخصصية (Graphic Design For Furniture) لاستخدام التكنولوجيا فى تصميم وصناعة الأثاث.

 

وتحدث المحافظ عن أشهر الصناعات بالمحافظة، وهى صناعة الأثاث والتى تسعى المحافظة إلى تطويرها حتى لا تندثر كغيرها من الصناعات، مثل الألبان والجلود والحرير من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة فى التصميم والتصنيع، واستخدام الأخشاب المصنعة، وتغيير المفاهيم عند الشعب الدمياطى باعتبارها صناعة تدرس ولا تورث.

 

كما تحدث المحافظ عن مشروع مدينة دمياط للأثاث، ذلك المشروع القومى التنموى الذى توليه القيادة السياسية اهتماما بالغا لكونه مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة، وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية تضم مركز تجارة وأرض معارض، ومدرسة للتصميمات والتدريب الحرفى، وذلك لتعميق صناعة الأثاث فى مصر .

 

وأشادت الدكتورة هبة صالح بهذا المشروع المهم، الذى يعد نقلة كبيرة المحافظة، وجعلها على الخريطة الاقتصادية المصرية والدور المهم الذى يقوم به المحافظ لتطوير الصناعة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ برامج فى ريادة الأعمال الصيف المقبل.

 

وحضر اللقاء اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة، العميد على كمال مدير برنامج تعزيز المواطنة وتنمية المجتمع لشباب المحافظات، الدكتور بهاء عبد العليم مدير المشروعات بمعهد تكنولوجيا المعلومات، المهندس أسامة على رئيس قسم Multimedia  بمعهد تكنولوجيا المعلومات، ومصطفى أبو زيد مسئول شئون التدريب بمعهد تكنولوجيا المعلومات.

 


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