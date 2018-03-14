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محافظ دمياط يقرر إطلاق اسم الشهيد حسام التابعى على مدرسة بنى السرو

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:29 م
محافظ دمياط يقرر إطلاق اسم الشهيد حسام التابعى على مدرسة بنى السرو الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط





دمياط-معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إطلاق اسم الشهيد حسام أيمن سعد الدين التابعى على مدرسة بنى السرو الابتدائية، بمدينة السرو مركز الزرقا، تكريما لما قدمه فى سبيل الوطن من بطولات مجيدة، تدل على الشجاعة والتضحية، حيث سيتم البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إطلاق اسم الشهيد تخليدا لذكراه.

يذكر أن، الشهيد حسام أيمن سعد الدين التابعى، كان قد استشهد خلال مكافحة العمليات الإرهابية.

كما قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، غلق إدارى لأحد معامل الأسنان بالوسطانى كفر سعد الطبية، لمخالفته شروط الترخيص، وذلك لحين زوال أسباب الغلق.

حيث تقدمت مديرية الصحة إدارة العلاج الحر، بشأن استصدار قرار غلق إدارى للمعمل المذكور لوجود مخالفات خاصة بشروط الترخيص.

وعليه وجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، باتخاذ الإجراءات القانونية، لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصه.

 


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