محافظ جنوب سيناء يجتمع برؤساء المدن لمناقشة الاحتفال بالعيد القومى







جنوب سيناء – فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اجتماعًا بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مدن طور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، وسانت كاترين، ووكلاء ومديرى عموم الوزارات الخدمية، ورئيس منطقة التعمير، ومدير عام التخطيط العام، والشئون القانونية، وبعض مديرى إدارات الديوان العام.

ناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لاحتفال المحافظة بعيدها القومى، التى ستبدأ فعالياته يوم الجمعة المقبل، حيث تم بحث الترتيبات والتى ستستمر حتي نهاية الأسبوع، وتتضمن مراسم العلم بطابا، وافتتاح العديد من المشروعات الخدمية بجميع مدن المحافظة، كما تم بحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وأكد المحافظ، أن دور الجهاز التنفيذى هو تجهيز اللجان وترتيبها، وتوفير المناخ الملائم والمريح للمواطنين لتأدية واجبهم الوطنى فى التعبير عن رأيهم بحرية تامة، بالإضافة إلى دورهم فى التوعية، والحث على المشاركة الإيجابية.