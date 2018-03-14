محافظ جنوب سيناء يجتمع برؤساء المدن لمناقشة الاحتفال بالعيد القومى

محافظ جنوب سيناء يجتمع برؤساء المدن لمناقشة الاحتفال بالعيد القومىالأربعاء، 14 مارس 2018 06:41 م
جانب من الاجتماع
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اجتماعًا بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مدن طور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، وسانت كاترين، ووكلاء ومديرى عموم الوزارات الخدمية، ورئيس منطقة التعمير، ومدير عام التخطيط العام، والشئون القانونية، وبعض مديرى إدارات الديوان العام.
ناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لاحتفال المحافظة بعيدها القومى، التى ستبدأ فعالياته يوم الجمعة المقبل، حيث تم بحث الترتيبات والتى ستستمر حتي نهاية الأسبوع، وتتضمن مراسم العلم بطابا، وافتتاح العديد من المشروعات الخدمية بجميع مدن المحافظة، كما تم بحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
وأكد المحافظ، أن دور الجهاز التنفيذى هو تجهيز اللجان وترتيبها، وتوفير المناخ الملائم والمريح للمواطنين لتأدية واجبهم الوطنى فى التعبير عن رأيهم بحرية تامة، بالإضافة إلى دورهم فى التوعية، والحث على المشاركة الإيجابية.
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة