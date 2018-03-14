محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير السوق القديم و قصر ثقافة شرم الشيخ (صور)الأربعاء، 14 مارس 2018 07:02 ص
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد منطقة السوق
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير منطقة السوق القديم بشرم الشيخ حيث يشهد تطويرا شاملا يتضمن إعادة رصف الطرق، وأعمال تجميلية وإنشاء مسرح وأماكن ترفيهية وباركينج للسيارات، حيث أصبح السوق القديم ومسجد الصحابة من المزارات الرئيسية المدرجة ببرامج الوفود السياحية القادمة إلى شرم الشيخ.
وأكد المحافظ أن التطوير مستمر بمنطقة السوق، وهضبة أم السيد وشارع السلام، متواكبا مع إنشاء قاعة مؤتمرات ضخمة تتسع لـ 4000 فرد لاستقبال المؤتمرات العالمية الهامة، والتى تستمر لأيام وقد تصل لأسابيع ويتم عمل برامج ترفيهية موازية يقوم خلالها الوفود بالاستمتاع بشرم الشيخ وجميع مقاصدها السياحية.
وتفقد المحافظ يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال تطوير منطقة قصر الثقافة ومطلع هضبة أم السيد، حيث يتم إنشاء أحواض زهور وباركينج، وإضاءات، وشاشة عرض ضخمة، وأماكن جلوس، وأعمال تجميلية، ومنطقة ترفيهية، ومشاية تربط شاطئ المدينة بمطلع الهضبة مرورا بقصر ثقافة شرم الشيخ، الذى يشهد تطويرا شاملا وإنشاء مسرح ومكتبة متطورة حديثة.
و يتم من خلال تلك الأعمال ربط منطقة الهضبة بالسوق القديم بعد تطويره لتصبح مزارا جديدا يضاف لمزارات مدينة شرم الشيخ.
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