محافظ جنوب سيناء: تنفيذ مشروعات خدمية بتكلفة 460 مليون جنيه







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تشهد طفرة فى البنية التحية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من عدد كبير لمشروعات قومية وخدمية بالمحافظة، بتكلفة حوالى 495 مليون و275 ألف جنيه بقطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتوسعات خدمية منها الطرق الداخلية بمدينتى" دهب وسانت كاترين"، بتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه، وطريق شرم الشيخ - طور سيناء بتكلفة 33 مليون و600 ألف جنيه، ويتم رصف الطرق الداخلية بمدينة أبوزنيمة والتجمعات البدوية، والقرى التابعة لها بتكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه جارى استكمال الطرق الداخلية بمدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين بتكلفة 34 مليون و700 ألف جنيه.

من جانبه، قال اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، أنه جارى الانتهاء من المشروعات الخدمية، وتنموية بتمويل المحافظة بتكلفة 366 مليون و542 ألف جنيه، حيث تم إنشاء مجلس مدنية أبورديس، بتكلفة 6 مليون و300 ألف جنيه، وإنشاء دار مناسبات بالطرفة (دار مناسبات – تمكين المرأة ) بالسعال بكاترين بتكلفة 1مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب الفتيات على المشغولات اليدوية وجمع الاعشاب بمدينة سانت كاترين بتكلفة 540 ألف جنيه، والوحدة الاجتماعية الصحراوية بقرية فيران بمدينة ابورديس بتكلفة 104 مليون جنيه.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى توسعة وتعلية دور ثانى بمبنى التنظيم والإدارة، بمدينة طور سيناء بتكلفة 402 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مبنى إدارة المرور بمدينة رأس سدر936 ألف جنيه، بخلاف الأعمال الإستشارية الأولية للمنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة، بتكلفة 103 مليون جنيه، كما تم ترميم عدد 30 منزل بدوى بتجمع المراخ بمدينة طابا 1مليون و32 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء( محلات تجارية – سور وموقع عام مجلس المدينة ) بمدينة أبورديس.

وأكد عيسى، أنه تم إنشاء عدد من المبانى الخدمية منها مبنى إدارة التموين بمدينة طور سيناء بتمويل وزارة التموين بتكلفة 426 ألف جنيه، وإنشاء مبنى إدارة التموين بمدينة رأس سدر608 ألف جنيه، ونسبة التمويل وزارة الشباب والرياضة تم إنشاء عدد 18 ملعب نجيل صناعى بجميع مدن المحافظة بتكلفة 7 مليون 300 ألف جنيه، وتم إنشاء صالة منازلات – حمام سباحة بالاستاد الرياضى بمدينة طور سيناء بتكلفة مليون جنيه، كما تم إنشاء عدد " 2 " ملاعب نجيل صناعى بمدينة طور سيناء بتكلفة 1مليون و400 ألف جنيه، كما تم إنارة الاستاد الرياضى بمدينة طور سيناء 3 مليون و400 ألف جنيه، بالإضاف لتخطيط الموقع العام، وعمل اللاندسكيب للاستاد الرياضى بطور سيناء 3 مليون جنيه، وتم إنشاء مبنى مديرية الطرق والنقل بطور سيناء 4 مليون جنيه و400 ألف جنيه.

وقال االسكرتير العام، أنه جارى الانتهاء من ترفيق600 قطعة أرض والمرافق الخارجية لعدد 500 وحدة إسكان بالرويسات بشرم الشيخ 135 مليون جنيه، وجارى استكمال مضمار الهجن بشرم الشيخ مرحلة ثانية بتكلفة 21 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى جارى عمل نقاط صرف مياه الأمطار بشرم الشيخ بتكلفة 5 مليون و100 ألف جنيه، وإنشاءعدد 3 مخبز آلى بكل من (المنطقه التجارية - الزهراء – توشكى) بطورسيناء بتكلفة 11 مليون و700 ألف جنيه، وجارى تطوير وتوسعة المجزر النصف ألي بمدينة طور سيناء، بتكلفة 20 مليون جنيه، وتم إنشاء عدد 31 عمارة (496) وحدة بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ بتكلفة 133 مليون جنيه.