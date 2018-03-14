video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: 8 آلاف جنيه مساعدات عاجلة لـ16 مواطنا

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:07 م
محافظ بنى سويف: 8 آلاف جنيه مساعدات عاجلة لـ16 مواطنا جانب من اللقاء





بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

سلم، اليوم، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف 8 آلاف جنيه مساعدات مالية عاجلة لـ16 مواطنا، بواقع 500 جنيه لكل حالة لمساعدتهم فى توفير متطلباتهم الأساسية ضمن خطة المحافظة لتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطن البسيط.

 

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى بالمواطنين بديوان عام المحافظة لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك فى حضور السكرتير العام اللواء عصام العلقامى والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.

 

وخلال اللقاء بحث المحافظ عدداً من مطالب المواطنين فى بعض القطاعات الخدمية والمرافق، حيث كلف رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين بمختلف مراكز المحافظة فى الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والإمكانيات وفى إطار اللالتزام بالقانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف يكرم منتخب وحدة مركز ببا لفوزه بدورى مجالس المدن

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مساعدات عاجله




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة