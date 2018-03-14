محافظ بنى سويف: 8 آلاف جنيه مساعدات عاجلة لـ16 مواطنا







بنى سويف - أيمن لطفى

سلم، اليوم، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف 8 آلاف جنيه مساعدات مالية عاجلة لـ16 مواطنا، بواقع 500 جنيه لكل حالة لمساعدتهم فى توفير متطلباتهم الأساسية ضمن خطة المحافظة لتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطن البسيط.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى بالمواطنين بديوان عام المحافظة لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك فى حضور السكرتير العام اللواء عصام العلقامى والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.

وخلال اللقاء بحث المحافظ عدداً من مطالب المواطنين فى بعض القطاعات الخدمية والمرافق، حيث كلف رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين بمختلف مراكز المحافظة فى الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والإمكانيات وفى إطار اللالتزام بالقانون.