محافظ بنى سويف يسلم 263 عقدا لإقامة مشروعات صغيرة

بنى سويف - أيمن لطفى

سلم المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، 263 عقداً لمشروعات صغيرة على الأسر الأكثر احتياجا بقيمة 3 ملايين جنيه، والممولة من بنك ناصر الاجتماعى، وبضمان لجنة الزكاة بمسجد عمر بن عبد العزيز والكنيسة المطرانية، وذلك بإحدى القاعات بمدينة بنى سويف.

وأشار بيان للعلاقات العامة بالمحافظة إلى حضور الاحتفالية توزيع العقود النواب مجدى بيومى، على بدر، محمد كساب، محمود عزت أعضاء مجلس النواب، وأحمد صالح رئيس القطاع المصرفى نائبا عن وزيرة التضامن الاجتماعى، وآمال كساب مدير بنك ناصر الاجتماعى فرع بنى سويف، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز، ونارمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، والدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأواقاف ، والقس أثناسيوس فوزى، وجوزيف وليم عن الكنيسة المطرانية ببنى سويف، وأحمد حمدى وكيل وزارة التضامن، والشيخ أحمد عبد العال إمام مسجد عمر بن عبد العزيز.

وأعرب محافظ بنى سويف عن سعادته الكبيرة لمشاركته اليوم لهذا العدد الكبير من المواطنين فرحتهم، خاصة أن هذا الإنجاز تم تحت مظلة الوحدة الوطنية وتعاون بين المسجد والكنيسة من أجل خدمة المجتمع، مطالبا المواطنين بأن يستثمروا هذه الفرصة فى تحسين مستوى معيشتهم من خلال العمل والمثابرة لتحقيق النجاح، مشيرا إلى جهود الدولة الهادفة نحو الارتقاء بهم ورفع كل أوجه المعاناة عنهم، لافتا إلى جهود الرئيس السيسى الذى لا يكل ولا يمل لمواصلة العمل من أجل تحقيق أعلى وأسرع إنجاز، وكأنه يسابق الزمن من أجل النهوض بكل القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة حاليا تتجه نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى مجالات الإنتاج المتنوعة لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومى، من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، والتى أثمرت عن زيادة مطردة فى الإقبال على المشروعات الصغيرة.

كما أشار المحافظ إلى الجهود التى تبذل فى هذا المجال فى بنى سويف من خلال العديد من الخطوات، من أهمها التعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات العاملة، والمانحة فى هذا المجال فى توفير أوجه متعددة لتمويل مشروعات الشباب، فضلاً عن توفير كل التيسيرات اللازمة لتسهيل تنفيذ خطة هذه الجمعيات فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى سعى المحافظة فى فتح مجالات تنموية متعددة لتوفير آفاق وفرص جديدة أمام المواطنين خاصة الشباب، وتشجيعهم على هذا النوع من المشروعات.

وأضاف المحافظ قائلاً، نسعى لتنفيذ حزمة من الإجراءات لدعم عودة القرية للإنتاج بهدف تحسين الأحوال المعيشية بالقرية، حيث يجرى حاليا إعداد قاعدة بيانات تضم معلومات دقيقة عما يميز كل قرية من مقومات وأنشطة وحرف، مع الاستعانة بشباب هذه القرى والعزب والنجوع، وتوفير الدعم لهم لتنفيذ مشروعات إنتاجية بقرى بنى سويف.

ومن جانبه أعرب المستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة المسجد، عن تقديره لدعم محافظ بنى سويف لكل جهود المجتمع المدنى، قائلا: "بنى سويف محظوظة بمثل هذا الرجل الذى يواصل العمل ولديه القدرة على حشد كل الجهود لتحقيق التنمية"، موضحا أن هذه العقود التى تم تسليمها لتمويل مشروعات صغيرة فى شكل قرض حسن "بدون فوائد" يسدد على مدار عامين، مشيرا إلى أن إجمالى المشروعات الصغيرة التى تقدمت به الأسر الأكثر احتياجاً "المقيدة بلجنة الزكاة بمسجد عمر بن عبد العزيز ومطرانية بنى سويف" وصل إلى 263 أسرة بإجمالى 3 ملايين جنيه.

تضمنت الاحتفالية عرضا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى "خلال إطلاقه مبادرة المشروعات الصغيرة"، والتى ركزت على تنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه البنوك والقطاع المصرفى، بتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومى، وتوفير فرص عمل من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشروعات، فيما اختتمت الاحتفالية بتسليم عقود المشروعات الصغيرة على المستفيدين.