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محافظ الوادى الجديد يوجه بضرورة تيسير عمليات الإقتراع فى مركز بلاط

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:19 ص
محافظ الوادى الجديد يوجه بضرورة تيسير عمليات الإقتراع فى مركز بلاط اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة تسهيل وتيسير عمليات الاقتراع أمام الناخبين وضرورة الاستعداد التام لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وتجهيز المقرات الانتخابية وتوفير الاحتياجات من فرش وأثاث وتليفون وتوفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين .

كما وجه المحافظ بتحديد المهام كل فيما يخصه وتحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات وتسهيل كافة الإجراءات أمام الناخبين لضمان مشاركة أكبر نسبه من الناخبين في العملية الانتخابية وممارسه الحقوق الدستورية التي كفلها لهم القانون .

وشدد المحافظ على ضرورة متابعه جميع المشروعات الجاري تنفيذها على ارض المركز والمرور الدوى على جميع المنشآت الحيوية بالمدينة والقرى ومتابعه جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين وضرورة التواصل والتعاون بين رؤساء الوحدة المحلية ومديري الادارات وذلك للتيسير على المواطنين .

 


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