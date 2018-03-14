محافظ الوادى الجديد يوجه بإجراء قرعة تسليم 100 منزل بقرية جناح







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بسرعة إجراء قرعة تسليم 100 منزل ريفى بقرية جناح الجديدة جنوب مركز الخارجة، والتى يتم إنشاؤها بتكلفة 6.5 مليون جنيه، كتجمع سكنى بديل للمناطق المتضررة من زحف الرمال بالقرية القديمة، حيث تفقد المحافظ الأعمال النهائية بالمنازل المبنية بنظام القباب المعمارية للأسقف، لتخفيف درجة الحرارة العالية وملائمة البيئة الصحراوية.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، فى بيان له، إن مساحة المنزل الكلية تبلغ 280 مترا مربعا، ويشمل غرفتين وفناء وبتكلفة 54 ألف جنيه للمنزل الواحد، والمشروع مبنى على مساحة 150 ألف متر مربع، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال به حوالى 97%، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه بسرعة توصيل المرافق وأعمال تشطيبات الوحدات وتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتوصيل خطوط المياه الرئيسية على أن تتولى المحافظة توصيل الخطوط الفرعية.

وفى سياق متصل، وجه محافظ الوادى الجديد بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع إنشاء صومعة تخزين الغلال، وكذلك سرعة توصيل خطوط الكهرباء والمياه الرئيسية اللازمة لها، والتى يجرى إنشائها بتكلفة تتجاوز86 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال حوالى 83%.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء الصومعة سيقضى على مشكلة تخزين الأقماح بالمخازن الترابية، وتطوير عمليات استقبال وتداول وتخزين الأقماح والحبوب بالمحافظة، ما يساعد على منع الإهدار فى عمليات تداولها بالشون المكشوفة والترابية.

ومن جانبها، أكدت المهندسة منى محمد على مدير عام إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة أن الصومعة تضم 9 خلايا وبسعة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن لكل خلية على حدة بإجمالى 45 ألف طن لجميع الخلايا بالصومعة.