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محافظ المنيا يقدم العزاء لأسرة الفريق صفى الدين أبوشناف.. صور

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:21 ص
محافظ المنيا يقدم العزاء لأسرة الفريق صفى الدين أبوشناف.. صور جانب من تقديم العزاء





المنيا- حسن عبد الغفار
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قدم عصام البديوى محافظ المنيا، واجب العزاء لأسرة الفريق صفى الدين أبوشناف رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة وأحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، بمسقط رأسه بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا، ورافق المحافظ  محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
 
أعرب المحافظ عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
يذكر أن الفريق صفى الدين أبو شناف قد شارك في حروب العدوان الثلاثي، واليمن، و1967، والاستنزاف، وأكتوبر 1973 وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط تقديراً لدوره وأعمال البطولية الخالدة، كما تدرج في جميع الوظائف بسلاح المشاه حتى أصبح قائداً للجيش الثاني الميداني ورئيساً لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة فرئيساً لأركان حرب القوات المسلحة خلال الفترة من 1987 حتى عام 1991.
 
العزاء لأسرة الفريق صفى الدين أبوشناف (1)
 
العزاء لأسرة الفريق صفى الدين أبوشناف (2)
 
العزاء لأسرة الفريق صفى الدين أبوشناف (3)
 

 


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