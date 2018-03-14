محافظ المنيا: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى ودينى وإنسانى







المنيا- حسن عبد الغفار

قال عصام البديوى محافظ المنيا، أنه على كل مواطن مصرى أن يمارس حقه الديمقراطى فى المشاركة الانتخابيه، مضيفا أن المشاركة الانتخابية واجب وطنى ودينى وإنسانى، حيث أن جميع المواطنين شركاء وطن ولابد من إخراج العملية الانتخابية بشكل لائق.

وطالب البديوى الجميع بالخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المحافظة استعدت بشكل كامل لاستقبال الانتخابات وأنه تم التنسيق مع جميع الجهات، بالاضافة إلى تجهيز غرفة عمليات رئيسة بالمحافظة لمتابعة سير الانتخابات وتلقى شكوى المواطنين.

وفى نفس السياق قال المحافظ أن الانتخابات الرئاسية تأتى فى أيام احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وافتتاح الكثير من المشروعات الخدمية التى تقوم على خدمة المواطنين ، حيث أنها تنوعت بين مدارس وكبار ومحطات صرف صحى.

وأوضح المحافظ أن الدولة اولى اهتماما كبيرا بالصرف الصحى وضرورة توصيله الى قرى المحافظة من ديرمواس ،وذلك للقضاء على تلوث المياه حتى يتمكن المواطن من أبناء المحافظة أن يشرب مياه نظيفة ولفت البديوى أنه رغم وجود بعض المعوقات فى البداية الا أننا تمكنا من تذليلها.