محافظ القليوبية: الانتهاء من كافة التجهيزات للمقار والمراكز الانتخابية







القليوبية - نيفين طه

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية لإرسال رسالة للعالم إن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى أن يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة التى نحلم بها، وبلغ عدد الناخبين 3 مليون و39 ألف ناخب وناخبة، لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 546 مقر انتخابى بنطاق المحافظة.

وأوضح عشماوى ، فى بيان له،إنه تم الانتهاء من الإعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية 2018، والمقرر إجرائها أيام 28،27،26 مارس 2018، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القرويه، ومديرى المديريات الخدمية، بمعاينة للمقارات الإنتخابية للتأكد من مسمياتها، وإنها صالحة من الناحية الإنشائية، وغير مدرجة بخطة الصيانة أثناء فترة الإنتخابات.

وشدد عشماوى، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات للمراكز الانتخابية خلال 48 ساعة، من أعمال نظافة ورفع اشغالات ومراجعة أعمال الكهرباء وتوفير مصادر بديلة، وتوفير أماكن جلوس لكبار السن، ومبردات مياه ومظلات داخل المقار الإنتخابية، وكافة التجهيزات اللازمة لراحة المواطن خلال الإدلاء بصوته، والتعاون التام بين كافة الجهات المعنية، للظهور بمظهر مشرف خلال أيام الانتخابات، كما تم التأكيد على توفير الفراشة اللازمة ورفع أى سيارات متهالكة أو باعة جائلين، وكذلك توفير كافة الإمكانيات لمواجهه أى أعطال فى الكهرباء، وتوفير سيارات إسعاف ومطافىء لمواجهة أى طارئ.