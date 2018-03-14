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محافظ القاهرة يشهد اليوم فعاليات حملة "خليك زى أدم" بحى عين شمس

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:00 ص
محافظ القاهرة يشهد اليوم فعاليات حملة "خليك زى أدم" بحى عين شمس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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يشهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، عدد من فعاليات حملة "خليك زي آدم " والتى تنظمها المحافظة بحى عين شمس، وذلك بمركز شباب حلمية الزيتون بميدان ابن الحكم، بحضور عدد كبير من قيادات محافظة القاهرة.
 
وأكد محافظ القاهرة بأن مبادرة خليك زى آدم التى اطلقتها المحافظة فى أوائل العام الجارى يمكن استغلالها فى الدعوة إلى الايجابية الشاملة فى كافة السلوكيات وليس النظافة والحفاظ على البيئة والصحة العامة فقط، متابعًا: "مصر تحتاج من مواطنيها الإيجابية فى كثير من الأحداث والمواقف".

 


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