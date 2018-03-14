محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات حملة "خليك زى أدم" بحلمية الزيتون







كتب سيد الخلفاوى

شهد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة فعاليات مبادرة التوعية السلوكية " خليك زى آدم "، التى انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بمركز شباب حلمية الزيتون، ونظمها حى عين شمس بالتعاون مع إدارة عين شمس التعليمية ومديرية الشباب والرياضة بحضور نواب البرلمان .

وجه المحافظ كل الشكر لجهود القائمين على تنظيم الاحتفالية وبشكل خاص ابنائه من طلبة وشباب المنطقة والذين يعدوا بحق هم أمل ومستقبل بلدنا الغالى، مؤكدا فى كلمته أن الطبيعة التى خلقها الله لنا تعد أمانة غالية بين ايدينا استلمها ابونا آدم أبو الخليقة ويجب على البشرية بكل فئاتها الحفاظ على تلك الأمانة والاستمتاع بها بعيدا عن ملوثات أو سلبيات تدمرها أو تعكر صفوها، ويجب ان يكون جميع سكان الحى على قلب واحد فى صيانة ما تم من أعمال نظافة وتجميل لحى عين شمس الذى يعد من أقدم أحياء القاهرة وأكثرها عراقة وشعبية ويحتاج إلى المزيد من أعمال التطوير والاحتياجات الأساسية لسكانه.

شملت فقرات الحفل مجموعة من من العروض الفنية والغنائية واستعراضات الفرق الرياضية التى تحث على شعارات الوطنية والحفاظ على البيئة وحب الوطن.

وأشاد المحافظ بعرض الأسكتش المسرحى الذى قدمه فرقة متحدى الإعاقة المسرحية بإدارة عين شمس التعليمية.

وجدد المحافظ دعوته بالإيجابية العاجلة التى يحتاجها الوطن خلال الفترة القادمة وهى مشاركة الجميع والنزول فى العملية الانتخابية ليس لصالح أفراد بعينها ولكن لمصلحة الوطن، واعتبار ذلك تحدى تخوضه أم الدنيا ليظهر للعالم أن مصر أصل الديمقراطية والرقى والحرية.