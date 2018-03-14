video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات حملة "خليك زى أدم" بحلمية الزيتون

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:32 م
محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات حملة "خليك زى أدم" بحلمية الزيتون محافظ القاهرة يشارك فى فاعليات حملة خليك زى أدم





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

 شهد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة فعاليات مبادرة التوعية السلوكية " خليك زى آدم "، التى انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بمركز شباب حلمية الزيتون، ونظمها حى عين شمس بالتعاون مع إدارة عين شمس التعليمية ومديرية الشباب والرياضة بحضور نواب البرلمان .

وجه المحافظ كل الشكر لجهود القائمين على تنظيم الاحتفالية وبشكل خاص ابنائه من طلبة وشباب المنطقة والذين يعدوا بحق هم أمل ومستقبل بلدنا الغالى، مؤكدا فى كلمته أن الطبيعة التى خلقها الله لنا تعد أمانة غالية بين ايدينا استلمها ابونا آدم أبو الخليقة ويجب على البشرية بكل فئاتها الحفاظ على تلك الأمانة والاستمتاع بها بعيدا عن ملوثات أو سلبيات تدمرها أو تعكر صفوها، ويجب ان يكون جميع سكان الحى على قلب واحد فى صيانة ما تم من أعمال نظافة وتجميل لحى عين شمس الذى يعد من أقدم أحياء القاهرة وأكثرها عراقة وشعبية ويحتاج إلى  المزيد من أعمال التطوير والاحتياجات الأساسية لسكانه.

شملت فقرات الحفل مجموعة من من العروض الفنية والغنائية واستعراضات الفرق الرياضية التى تحث على شعارات الوطنية والحفاظ على البيئة وحب الوطن.

وأشاد المحافظ بعرض الأسكتش المسرحى الذى قدمه فرقة متحدى الإعاقة المسرحية بإدارة عين شمس التعليمية.

وجدد المحافظ دعوته بالإيجابية العاجلة التى يحتاجها الوطن خلال الفترة القادمة وهى مشاركة الجميع والنزول فى العملية الانتخابية ليس لصالح أفراد بعينها ولكن لمصلحة الوطن، واعتبار ذلك تحدى تخوضه أم الدنيا  ليظهر للعالم أن مصر أصل الديمقراطية والرقى والحرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يشارك غدا فى فعاليات "خليك زى أدم" بالمعصرة

محافظ القاهرة يشهد اليوم فعاليات حملة "خليك زى أدم" بحى عين شمس

القاهرة

اخبار القاهره

النظافة

القمامة

خليك زى ادم




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة