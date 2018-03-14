محافظ القاهرة: إعادة تخطيط منطقة موقف العاشر بعد نقل موقف الأقاليم

محافظ القاهرة: إعادة تخطيط منطقة موقف العاشر بعد نقل موقف الأقاليمالأربعاء، 14 مارس 2018 03:02 م
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن منطقة (موقف العاشر) بحي السلام أول، ستشهد إعادة تخطيط بالكامل، بعد نقل موقف الأقاليم منها، حيث سيمر بها الخط الثالث لمترو الأنفاق فى أحد مراحله بمدينة السلام، كما سيمر بها القطار المكهرب، الرابط بين القاهرة ومدينتى بدر والعبور.
وأضاف المحافظ، فى بيان صحفي اليوم، أنه تم التشغيل التجريبى لموقف السلام الجديد للأقاليم – البديل لموقف العاشر-، لافتًا إلى حصر بعض المشاكل به والمتعلقة بالنظام الإلكتروني الملحق به، ولكن سيتم العمل على حلها، ووجه المحافظ شكره، للواء محمد أيمن عبد التواب، نائبه بالمنطقتين الشمالية والغربية ورئيس لجنة المواقف بالقاهرة، لجهده المبذول في حل المشاكل الملحقة بالموقف الجديد، وتوفير جميع الخدمات به.
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