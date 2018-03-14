محافظ الغربيه يوجه بتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابيه







الغربيه محمد طارق

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تعليماته لجميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة بتسهيل وصول الناخبين الى لجانهم الانتخابيه والتيسير فى الادلاء بأصواتهم.

وحث محافظ الغربية مواطنى المحافظة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والنزول للادلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم كما أكد على أن النزول للانتخابات واجب وطنى يجب على كل مصرى ينتمى لوطنه ويساهم فى نقدمها ورفعتها وأن يختار رئيسة ويدلى بصوته .

وأشار المحافظ أنه يجب علينا جميعا العمل على اظهار مصر أمام العالم بشكل حضاري يليق بمكانتها بين الدول وكذا مدى وعى المصريين فى ممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم بحشد كبير للادلاء بأصواتهم فمصر تستحق منا الكثير وأن نعمل ونجتهد فى سبيل أن ترقى وتتقدم وسيتم اجراء الانتخابات الرئاسيه فى أيام 26،27،28 من الشهر الجارى ولتسهيل معرفه مكان اللجنه الانتخابيه ورقم الكشف يتم ادخال الرقم القومى المكون من 14 رقم على موقع https://www.elections.eg .