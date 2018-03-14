video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربيه يوجه بتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابيه

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:07 ص
محافظ الغربيه يوجه بتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابيه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية





الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تعليماته لجميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة بتسهيل وصول الناخبين الى لجانهم الانتخابيه والتيسير فى الادلاء بأصواتهم.

وحث محافظ الغربية مواطنى المحافظة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والنزول للادلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم  كما أكد على أن النزول للانتخابات واجب وطنى يجب على كل مصرى ينتمى لوطنه ويساهم فى نقدمها ورفعتها وأن يختار رئيسة ويدلى بصوته .

وأشار المحافظ أنه يجب علينا جميعا العمل على اظهار مصر أمام العالم بشكل حضاري يليق بمكانتها بين الدول وكذا مدى وعى المصريين فى ممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم  بحشد كبير للادلاء بأصواتهم فمصر تستحق منا الكثير وأن نعمل ونجتهد فى سبيل أن ترقى وتتقدم وسيتم اجراء الانتخابات الرئاسيه فى أيام 26،27،28 من الشهر الجارى ولتسهيل معرفه مكان اللجنه الانتخابيه ورقم الكشف يتم ادخال الرقم القومى المكون من 14 رقم على موقع https://www.elections.eg  .

 
وأكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على ضرورة النزول للمشاركة الانتخابيه لاختيار رئيس جمهوريتنا حتى نكمل مسيرة النجاح وتنمية الاقتصاد الوطنى الذى ينمو بصورة أزهلت العالم فى سنوات قليلة حيث تم انجاز مشروعات عملاقه وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمه .    

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربيه

محافظ الغربيه

اللجان الانتخابية

الانتخابات الرئاسية




لا تفوتك
"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة