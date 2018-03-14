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محافظ الغربية يوجه بحصر العمالة الموسمية لتوفير شهادات "أمان المصريين" لهم

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:53 ص
محافظ الغربية يوجه بحصر العمالة الموسمية لتوفير شهادات "أمان المصريين" لهم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية





الغربية عادل ضرة
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أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على ضرورة التركيز على شرائح المجتمع ككل بخصوص شهادة "أمان المصريين"، التى تنقسم هذه الشهادة إلى قسم تأمينى فى حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث وقسم استثمارى بعائد 16%، مشيراً إلى مراعاة المزارعين والعمالة اليومية وعمال الشركات بالقطاع الخاص.

وأكد المحافظ، على حرصه بمتابعة شراء هذه الشهادة مع وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووكيل وزارة القوه العاملة، لسرعة تعميم هذه الشهادة على كل العمال، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية توفير غطاء تأمينى على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة وكافة شرائح المجتمع.

ووجه محافظ الغربية، وكيل وزارة القوة العاملة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لعمل حصر شامل لكل العمالة الموسمية لتوفير هذه الشهادات لهم وخصم قيمتها من رواتهم بالتقسيط.

و شدد محافظ الغربية، على ضرورة تناول هذه المبادرة من قبل الإعلام والأوقاف والكنيسة والشباب والرياضة وعمل ندوات بتوعية المواطنين بأهمية هذه المبادرة.

يذكر أن هذه الشهادة يقدمها بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك الزراعى وتكون متاحة بملغ 500 جنيه للشهادة ومضاعفتها بحد أقصى 2500 جنيه بعائد 16% يصرف فى نهاية المدة ومدة الشهادة 3 سنوات وتصل إلى 9 سنوات. وتستهدف شهادة أمان المصريين جميع الفئات من سن 18 حتى 59 عام وتقدم هذه الشهادة مبلغ 10000 جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية لصاحبها للمستفيدين أو معاش شهرى بقيمة 200 جنيه لمدة 5 سنوات كما تقدم 50 ألف جنيه لصاحبها فى حالة وفاته بحادث أو معاش شهرى 1000 جنية لمدة 5 سنوات كما يتم إجراء سحب ربع سنوى لأصحاب الشهادات بالبنوك المشتركة بإجمالى 2 مليون جنية للسحب الواحد بعدد جوائز 200 جائزة بواقع 10000 جنيه لكل جائزة معافاة من الضرائب. كما أنه من الممكن استرداد قيمة هذه الشهادة فى أى وقت وفقاً لرغبة صاحبها ويتم أيضاً إصدار وثيقة تأمين على حياة مالكى الشهادة والمشتركين فى وثيقة التأمين ويتم سداد قسط التأمين من العائد المستحق للشهادة شهريا.


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