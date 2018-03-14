محافظ السويس: أشعر بالسعادة عندما تحل مشكلة لأى مواطن

السويس - سيد نون

استقبل اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أثناء اللقاء الجماهيرى بمحافظة السويس، محمد جمال الدين من أبناء السويس، بعد إجراء العملية الجراحية بعينه بعد قرار تكليف المحافظ للدكتور أحمد المرسى وكيل مديرية الصحة فى اللقاء الجماهيرى منذ أسبوعين بسرعة إجراء العملية.

وأعرب المحافظ عن أمنياته لمحمد بالشفاء وعودته لعمله مرة أخرى، مقدما الشكر لمديرية الصحة وجهودها فى تقديم خدمات طبية للمواطنين.

وسلم أحمد حامد إحدى المواطنات ماكينة خياطة كمصدر رزق تعيش منها، كذلك استقبل محافظ السويس، فرج إبراهيم البقال التموينى بعد حل مشكلته بالاتصال بوزارة التموين والشركة الخاصة بصرف المواد التموينية وتم استرداد المبالغ المالية المستحقة للبقال من قبل التموين والشركة.

وكلف المحافظ وكيل مديرية التربية والتعليم سلمى الشاعر بإنهاء إجراءات وتسليم العمل لمدرسة بمدرسة أحمد لطفى السيد التجريبية بحى فيصل.

وأكد حامد سعادته البالغة عندما تحل مشكلة لمواطن، موضحا أن الشعب السويسى يستحق منا كل التقدير والاحترام وتقديم الخدمات له فى جميع القطاعات.