محافظ الدقهلية يسلم 64 منزلا فى 14 قرية ببلقاس بعد تطويرهم وتجديدهم







الدقهلية شريف الديب

قال الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أن أجمل ما فى الحياة، أن تكون قادر على العطاء، وعمل الخير أكبر مكسب يحصل عليه الإنسان، لأنه يبحث عن الأموال ويجمعها من أجل مساعدة الآخرين.

جاء ذلك، خلال احتفالية تسليم 64 منزلا فى 14 قرية بمركز بلقاس، بعد تطويرهم وتجديدهم بمساهمة من مؤسسة مصر الخير من خلال "مشروع سترة".

وثمن المحافظ، جهود مؤسسة مصر الخير والعاملين بها، على ما تقدمه من أعمال خيرية لمواطنى الدقهلية، والتى تسعى بكل جد وإخلاص إلى تقديم الدعم لمستحقيه بكل أمانة وشفافية، وتبحث عن مستحقى الدعم فى كل مكان داخل القرى والعزب.

ونوه محافظ الدقهلية، خلال الاحتفالية على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل دعم استقرار مصر وتحقيق الأمن والأمان فى ربوع الوطن، لأن مصر أمانة بين أيدينا جميعا، وحتى لا نعطى الفرصة لكل من يريد النيل من وطننا الغالى مصر، وراهن على وعى جموع مواطنى مصر، وبالأخص وعى المرأة لأنها تقوم بدور قيادى كبير ولها دور مؤثر داخل كل أسرة.

وفى نهاية الاحتفالية أهدى الشعراوى، درع المحافظة إلى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالدقهلية، تقديراً على ما يقدمونه من مشروعات خيريه، ودعم للمستحقين من أبناء المحافظة، كما أهدى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير درع المؤسسة إلى محافظ الدقهلية، تقديراً لدوره البارز فى التعاون المشترك بين المؤسسة والمحافظة.

حضر الاحتفالية، الدكتور محسن المقاول، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالدقهلية على الششتاوى، مدير مشروعات ستره، المهندس وليد كمال، جهاز تعمير الساحل الشمالى الدكتورة هدى بلاط، مدير عام إدارة التنمية البشرية بالمحافظة، محمد الشيوى، رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة المنصورة، ونواب البرلمان بالدقهلية.