محافظ الجيزة يستقبل مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة للتعاون فى مجالات الثقافة

استقبل اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بمكتبه اليوم الأربعاء غيث فريز مدير المكتب الإقليمى لمنظمة اليونسكو بالمنطقة العربية والوفد المرافق له .

وقال المحافظ فى تصريحات له عقب الزيارة أنها تأتى فى إطار التعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو خاصة فى ظل حصول المحافظة على عضوية المنظمة فى مدن التعلم عام 2015 .

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة فى قطاعات مياه الشرب والبيئة والثقافة والعلوم والتربية والتعليم وكيفية تنمية هذه المجالات عن طريق دعم مراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى .

حضر اللقاء الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .