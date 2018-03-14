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محافظ الجيزة يستقبل سفير دولة نيبال لبحث أوجه التعاون

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:51 م
محافظ الجيزة يستقبل سفير دولة نيبال لبحث أوجه التعاون اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة





كتب سيد الخلفاوى
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استقبل اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة بمكتبه اليوم الأربعاء، سفير دولة نيبال بالقاهرة هبيندرا براصاد إيريال لبحث أوجه التعاون بين الطرفين.

وقال المحافظ فى تصريحات له، إنه تم خلال اللقاء مناقشة مدى إمكانية تحرير مذكرة تفاهم وإتفاقية توأمة بين محافظة الجيزة وأحد الأقاليم الكبرى بدولة نيبال فى مجالات الثقافة والشباب مشيراً أن المحافظة ترحب بأى تعاون وتبادل خبرات.

وأضاف أن السفير أبدى إعجابه بإمكانيات المحافظة من كافة النواحى السياحية والأثرية وإحتوائها على مناطق صناعية واستثمارية.

وفى نهاية اللقاء تم إهداء السفير درع المحافظة كهدية تذكارية كما قام السفير بإهداء المحافظ كتاب يتضمن أهم المعالم السياحية بدولة نيبال.

 

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