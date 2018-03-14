محافظ الإسماعيلية: نفذنا 1336 مشروعا بقروض 81.7 مليون جنيه

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها، خلال هذه الفترة بلغ 1336 مشروعا، بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها 81.7 مليون جنيها، دعما للشباب من أبناء الإسماعيلية وتوابعها، وأتاحت تلك المشروعات 3696 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها، وأن إجمالى عدد مشروعات تسمين البتلو التى تم توفيرها بالتعاون والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى، بلغت 46 مشروعا بإجمالى قروض ميسرة قدرها 11 مليونا و735 ألف جنيه، بإجمالى 782 رأس تم توفيرها لعملاء المشروع من أبناء المحافظة .

جاء ذلك، خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، و المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والمستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والإحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة .

وطالب المحافظ خلال الاجتماع، من جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة كاملا، بأنه لا مجال لوجود أى عنصر فاسد داخل الجهاز الإدارى للمحافظة، وأنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتهاون مع أى شكل من أشكال الفساد الإدارى، وسوف يتم التعامل بكل حسم..

كما وجه المحافظ، بضرورة سرعة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لعملية الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والمقرر لها أيام 26و27و28 من شهر مارس الجارى لاختيار رئيس الجمهورية، مشيرا الى أنه تم تشكيل اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة المحافظ، وتضم كافة ممثلى الجهات المعنية للإشراف والمتابعة على كل ما يتعلق بمنظومة ادارة العملية الانتخابية بالمحافظة وتوابعها .

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف مستوياتها، من أجل تفعيل آليات خطة حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما تناول الاجتماع، استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة المحافظة لمواجهة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس " c ".

وأشار الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، الى أن إجمالى المسح الشامل والفحص الطبى للحالات بلغ عدد 29445 حالة، إضافة إلى 448 حالة تحت العلاج ولا توجد أى قوائم انتظار.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لخطة المحافظة، لمحو الأمية وتعليم الكبار، وما تم تنفيذه من أنشطة لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها خلال تلك الفترة .