محافظ الإسكندرية يناقش مع القومى للمرأة إنجازات مبادرة "إشراقة" ببشائر الخير







الإسكندرية - جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، صباح اليوم اجتماعا بأعضاء المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية لمناقشة أهم إنجازات مبادرة "إشراقة" التى تم تنفيذها خلال عام المرأة 2017 بمنطقة بشائر الخير 1، والتى تهدف إلى تطوير الخصائص السكانية لقاطنى منطقة بشاير الخير 1، جاء ذلك بحضور ماجدة الشاذلى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة هند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والعقيد عمرو حسن المستشار العسكرى لمحافظة الإسكندرية.

وخلال اللقاء قدم المحافظ الشكر لأعضاء المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية على مبادراتهم الفعالة،والتى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات سواء الصحية والاجتماعية والاقتصادية المقدمة لأهالى منطقة بشاير الخير1 وتعزيز مكانة المرأة فى المجال الاقتصادى والسياسى والثقافى والاجتماعى وإدخال خدمة محو الامية وصحة الأسرة لأهالى المنطقة .

وتم استعراض ما تم إنجازه خلال عام 2017 من قبل المجلس القومى للمرأة بمنطقة بشاير الخير 1، حيث تم تقسيم فرع المجلس القومى للمرأة إلى عدة مجموعات سياسية وثقافية وصحية ومجتمعية بالتعاون من المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن ومديرية الصحة بالإسكندرية ومديرية التضامن الاجتماعى وجامعة الإسكندرية وشركة مياه الشرب؛ ففى مجال التوعية الصحية استهدفت المبادرة 662 سيدة و68 طفلا من خلال قوافل طبية وعيادات متنقلة فقد نظم الفرع قوافل طبية تشمل عيادات متنقلة تتضمن تخصصات مختلفة "تنظيم الأسرة وجلدية، وأطفال، وأطفال معاقين، ونساء، وباطن، وفحص الماموجرام" للكشف على الأهالى وصرف الأدوية مجانا وتحويل حالات العمليات بالمجان إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية وقد استهدفت القوافل 360 سيدة و68 طفلا.

كما تم إقامة العديد من ندوات التوعية بالصحة العامة وطرق التغذية والصحة للام الحامل والتأكيد على أهمية تنظيم الأسرة والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن أورام المرأة والتوعية من مخاطر الإدمان وقد استهدفت الندوات 302 سيدة وفتاة، وفى مجال برامج التمكين الاقتصادى فقد استهدفت البرامج 416 سيدة ؛ حيث نظم الفرع دورات تدريبية لرفع مهارات المرأة والتمكين الاقتصادى ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة وتشجيع ريادة الأعمال لزيادة دخل الأسرة ومحاربة الفقر، وذلك من خلال تدريب السيدات فى المرحلة العمرية ما بين 15 وحتى 50 عاما على دورات الخياطة المتطورة، ودورات الكليم باستخدام النول، ودورات تصنيع منتجات جلدية، ودورات تصنيع صابون وقد استهدفت الدورات 266 سيدة، كما قام الفرع بتوعية السيدات بوثيقة أمان الموجودة بالبنوك المصرية لضمان حياة كريمة وقد استهدفت الندوات التوعوية 150 سيدة وفتاة، وقام الفرع بعمل معارض لتسويق منتجات مشروعات المرأة المدينة.

أما عن برامج التمكين المجتمعى فقد استهدفت 518 فردا بمنطقة بشاير الخير1 من خلال برامج الحماية؛ حيث نظم الفرع من خلال مكتب شكاوى المرأة عدد من الندوات للتوعية بالحقوق القانونية للمرأة والتعريف بالخدمات التى يقدمها المكتب من استشارات قانونية وأسرية والتطرق إلى قضايا المرأة وكيفية تحقيق بيئة أمنة خالية من العنف ودور المجلس فى مكافحة التحرش وتغلظ العقوبات وطرق التقدم ببلاغ ضد المتحرش واستهدفت الندوات المجتمعية 100 سيدة وفتاة، وفيما يختص برامج تكافل وكرامة فقد تم تنظيم ندوات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى للتعريف ببرنامج تكافل وكرامة وبرامج التضامن الاجتماعى والشروط والفئات المستهدفة لكل برنامج حيث استهدفت الندوات 50 سيدة، كما قام الفرع بتوفير استمارات بطاقات الرقم القومى بالمجان للسيدات بمدينة بشائر الخير 1، وذلك فى ضوء حملة بطاقتك التى تشمل التجديد واستخراج لأول مرة أو تغيير بيانات وقد استهدفت 306 بطاقة رقم قومى .

وعلى الصعيد ذاته؛نظم الفرع فصول لمحو الأمية استهدفت 61 دارسا ودارسة موزعين على فصلين ومدة الفصل 12 شهرا ويحتوى البرنامج على تعليم القراءة والكتابة والحساب؛ ويسعى الفرع إلى إعلان مدينة بشاير الخير 1 خالية من الأمية، كما اطلق الفرع مباردة" يلا نعيشها صح " بالتعاون مع كلية رياض أطفال وقد استهدفت 121 أما و88 طفلا من خلال أنشطة شملت ورش عمل فنية وموسيقية للأطفال من سن 3 حتى 10 سنوات وقياس استعداد الطفل على القراءة وقد تم عمل احتفالية مع الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالحديقة التعليمية وإقامة مسابقات فنية ثقافية تشمل الرسم والشعر والموسيقى والتمثيل، وإقامة مكتبة متنقلة خاصة بالمرحلة الابتدائية وتضمنت قصص متنوعة وكتب معلوماتية، وخلال شهر رمضان الكريم قام الفرع بتوزيع 1350 كارتونة مواد غذائية من المنطقة الشمالية العسكرية وشنطة رمضانية على الأسر بمدينة بشاير الخير 1، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر خاصة بعد زيادة الأسعار للتأكيد على تلاحم كافة افراد الوطن الواحد فى مواجهة الأزمات، وفى عيد الفطر المبارك قام الفرع بتنظيم معرض خيرى تضمن 1000 قطعة ملابس وأحذية مختلفة لجميع الفئات العمرية وقد لاقى استحسان من الأهالى وإقبال ملحوظ وقد تردد على المعرض 600 فرد من ساكنى المنطقة.



محافظ الإسكندرية خلال لقائه مع القومي للمرأة



محافظ الإسكندرية خلال لقائه مع القومي للمرأة



محافظ الإسكندرية خلال لقائه مع القومي للمرأة