محافظ الإسكندرية: تشكيل غرفة عمليات ولجنة عليا لمتابعة العملية الانتخابية







الإسكندرية - جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على حسن سير العملية الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها أواخر مارس الجارى، كما تم تشكيل غرفة عمليات تعمل 24 ساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين.

وأكد محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية للتنسيق وحسن سير العملية الانتخابية، حيث تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتجهيز المقرات الانتخابية، ومديرية أمن الإسكندرية لتأمين المقرات الانتخابية، كما تم مراجعة كافة اللجان والمراكز الإنتخابية المتواجدة بالمحافظة والتأكد من وضع جميع التسهيلات والخدمات لها لتوفير مناخ جيد للعملية الانتخابية وتجهيز مناطق جلوس لكبار السن.

كما أشار "سلطان" الى أنه أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات ومتطلبات اللجان الانتخابية، وذلك لرفع مستوى المرافق والخدمات بمحيط اللجان الانتخابية من نظافة وتمهيد طرق وإضاءة لتخرج الانتخابات بشكل مشرف يليق بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أنه تيسيرا على المواطنين الوافدين بالمحافظة تم توفير لجنة بالمحافظة مقرها المحكمة الابتدائية بالمنشية، وذلك لتلقى طلبات الوافدين المتواجدين بالإسكندرية والذين يرغبون فى تعديل المقر الانتخابى لهم، وعلى من يرغب بتعديل المقر الانتخابى من الوافدين التوجه لتلك اللجنة حتى يتسنى له أداء دوره الوطنى فى الانتخابات المقبلة.

كما وجه مكاتبات إلى جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة اليابانية ومجلس إدارة المناطق الصناعية ببرج العرب بسرعة تسجيل الوافدين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بمحافظة الإسكندرية باللجنة المخصصة لذلك بمحكمة المنشية الابتدائية، وتم التنسيق مع المستشار رئيس المحكمة لإمكانية نقل اللجنة لأى مكان لتسهيل التسجيل على المواطنين.